川と空のあいだを悠々と気持ちよさそうに泳ぐ色とりどりのこいのぼり。伊佐市を流れる川内川の湯之尾滝には来月5日の子どもの日を前に約200匹のこいのぼりが掲げられています。40年ほど前から毎年この時期にこいのぼりがあげられ、地元の風物詩になっています。ほとんどが家庭で使わなくなり市に寄せられたこいのぼりで、職員が子どもたちの健やかな成長を願い飾り付けています。湯之尾滝のこいのぼりは来月11日まで楽しむこ