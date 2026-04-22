戸谷成雄さん（とや・しげお＝彫刻家、武蔵野美術大名誉教授）15日、肺炎のため死去、78歳。長野県出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻たみ子（たみこ）さん。愛知県立芸術大で彫刻を専攻。80年代から木材の表面をチェーンソーで彫り刻む「森」シリーズの制作を始め高い評価を得た。ベネチア・ビエンナーレをはじめ国内外で作品が紹介され、現代日本を代表する彫刻家として知られた。09年紫綬褒章、25年旭日小綬章。