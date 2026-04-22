しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」が毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。売り出し期間は、2026年4月22日から26日まで。しまむらグループ大創業祭＆GW直前ということで、大特価アイテムが登場です。サンダル330円はすごすぎ...まずは、日替わりの大特価アイテムをチェックしていきましょう。以下は一例です。＜22日（水）限定＞●ショートパンツ（80〜95cm／各550円）●ワンピース