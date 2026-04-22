●『今夜、秘密のキッチンで』と同じく料理がテーマ ようやく出そろった今春ドラマの中でひときわ不思議な世界観の作品がある。それは、つらい結婚生活を送る主婦と謎の料理人の恋を描いた『今夜、秘密のキッチンで』(フジテレビ系、毎週木曜22:00〜)。夫のモラハラに苦しむ主婦を支える謎の料理人を高杉真宙が演じ、「実はすでに死んでいる幽霊だった」というファンタジーの設定も含め、話題を集めている。その高杉が連ドラ初主演