LE SSERAFIMが、4月24日にリリースする2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリードシングル「CELEBRATION」のミュージックビデオ・ティザーを、4月22日0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルおよびグループ公式SNSで公開した。ティザー映像は、LE SSERAFIMと”怪物”のイメージが交互に映し出される構成。5人のメンバーが巨大な扉を勢いよく開け放って登場するオープニングから、冒頭の一瞬でただならぬ空気を引き寄せる。眉ピアス