青森県で20日、最大震度5強を観測した地震ではこれまでにけが人は8人に上っています。北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表され警戒が続く中、八戸市内の小中学校では22日から授業が再開されました。小学4年生：学校楽しみ。鬼ごっことか中休みするのが楽しいです。八戸市内のすべての公立小中学校では、22日から授業が再開し児童が元気に登校する姿が見られました。宇佐美輝記者：非常食用のレトルトカレーを積んだトラックが市