アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」で、富士急ハイランドと提携し、4月1日から掲載を開始した。寄付先は山梨県富士吉田市。アトラクションが乗り放題となる1日券「ワンデイパス」に交換ができる。必要ポイント数は大人6,000〜7,900ポイント、中高生5,500〜7,400ポイントなど。「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税先のホテルや飲食店などの提携店で無期限に利用できる電子ポ