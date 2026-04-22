制作発表会での“ムジゲ運輸”チーム(「復讐代行人3〜模範タクシー〜」制作発表SPより) デビュー20周年を迎え、1月31日に開催された来日ファンミーティング「Our 20th Moment」が注目を集めたイ・ジェフン。その20周年公演でも話題の中心に挙がり、実力派俳優としての現在の地位を揺るがないものにした彼の代表作といえば、"ムジゲ運輸のキム・ドギ"に扮した「模範タクシー」シリーズだ。特に、韓国の地上波・SBSのドラマアワ