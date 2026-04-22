ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月21日にスタートしたキャンペーンを紹介します。お菓子もインスタント食品もドリンクも無料券が登場「1個買うと1個もらえる」キャンペーン"おトクが、止まらない 45周年大感謝祭"と題した「1個買うと1個もらえる」キャンペーン第3弾を開催中。今週はなんと、ぜんぶで11種類あります。1個目の対象商品は、ロッテ「コ