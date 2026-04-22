【ファミマ】4月21日開始の「45周年大感謝祭」無料券が大量すぎる。500mlの「アクエリアス」買うと950ml無料券もらえる！

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月21日にスタートしたキャンペーンを紹介します。

お菓子もインスタント食品もドリンクも無料券が登場

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

"おトクが、止まらない 45周年大感謝祭"と題した「1個買うと1個もらえる」キャンペーン第3弾を開催中。今週はなんと、ぜんぶで11種類あります。

1個目の対象商品は、ロッテ「コアラのマーチ」の「チョコ」「いちご」です。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2個目の対象商品は、カンロ「ピュレグミプレミアム」の「山梨産白桃」「シャインマスカットスパークリング」。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3個目の対象商品は、森永製菓「生ラムネ玉」「すッパイチュウプレミアムレモン」。

どちらか1個を購入すると、「ハイチュウプレミアム巨峰」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4個目の対象商品は、明治「スティックパック」の「ストロベリーチョコレート」「ミルクチョコレート」「ブラックチョコレート」「ホワイトチョコレート」です。

いずれか1個を購入すると、「ポケットパック」の「きのこの山」「たけのこの里」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5個目の対象商品は、不二家「カントリーマアムミニバニラ」です。

1個購入すると、「カントリーマアムチョコまみれ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6個目の対象商品は、ファミマル「ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」。

1個購入すると、マルちゃん「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」「スープカレー」「琉球そば味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「スープカレー」は北海道のみ対象です。

7個目の対象商品は、ファミマル「純連濃厚みそ」「ふくちゃんラーメン豚骨」。

どちらか1個を購入すると、サッポロ一番「純連 札幌濃厚みそ ミニ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

8個目の対象商品は、ザバス「ソイプロテインバー ビターチョコ味」、「プロテインバー」のチョコレート味」「ミルクチョコレート味」です。

いずれか1個を購入すると、「プロテインバー 1／2日分の鉄分 ロイヤルミルクティー風味」「ソイプロテインバー ビターチョコ味」「プロテインバー チョコレート味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

9個目の対象商品は、コカ・コーラ「やかんの麦茶」（650ml）、「い・ろ・は・す」（540ml）です。

どちらか1本を購入すると、「やかんの麦茶」（650ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

10個目の対象商品は、アサヒ「ウィルキンソン」の「タンサン レモン」「タンサン」（各580ml）。

どちらか1本を購入すると、「ウィルキンソン タンサン エクストラ」の「ピンクグレープフルーツ」「グレープ」（各490ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

11個目の対象商品は、コカ・コーラ「アクエリアス」（500ml）。

1本購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月28日7時から5月4日まで。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

対象商品は、ロッテ「チョコパイ」の「パーソナルパック」「ティラミスタルト」「いちごミルクタルト」。

いずれか1個を購入すると、「チョコパイ」の「ティラミスタルト」「いちごミルクタルト」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は4月28日から5月4日まで。

ホットスナックもお得

【伊藤園の野菜飲料50円引き】

4月21日から5月4日までの期間、伊藤園「栄養強化型1日分の野菜」「1日分の野菜」のどちらか1本に使える50円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【カゴメの野菜飲料30円引き】

4月21日から5月4日までの期間、カゴメ「野菜生活100」の「オリジナル」「ベリーサラダ」「マンゴーサラダ」（各200ml）、「山梨すももミックス」（195ml）のいずれか1本に使える30円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【ホットスナック30円引き】

4月21日から5月4日までの期間、「鶏つくね串」「岩下の新生姜入り鶏つくね串（数量限定）」「アメリカンドッグ」「ジャンボフランク」のいずれか1個に使える30円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【丸餃子スープ50円引き】

4月21日から5月4日までの期間、味の素「丸餃子スープ 鶏がら醤油味 容器入り」に使える50円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【マルちゃん50円引き】

4月21日から5月11日までの期間、マルちゃん「赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ」「緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら」「赤いきつねうどん でか盛」「緑のたぬき天そば でか盛」「赤いきつね焼うどん」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【完全メシ100円引き】

4月21日から5月11日までの期間、日清「完全メシ」の「汁なしカップヌードル」「ユッケジャン」「カレーメシ」「トムヤムライス」のいずれか1個に使える100円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【ミニッツメイド30円引き】

4月21日から5月11日までの期間、「ミニッツメイド 朝バナナ」に使える30円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【コカ・コーラとチキンまとめ買いで100円引き】

4月21日から5月4日までの期間、対象のコカ・コーラ（いずれか1本）と対象のチキン（いずれか1個）をセットで購入すると、合計価格から100円引きになります。

対象のコカ・コーラは以下の通り。

●コカ･コーラ プラス（470ml）

●コカ･コーラ ゼロ（500ml）

●コカ･コーラ（500ml）

対象のチキンは以下の通り。

●ファミチキ（骨なし）

●ファミチキ（レッド）

●スパイシーチキン

●クリスピーチキン（プレーン）

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ