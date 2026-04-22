【ファミマ】4月21日開始の「45周年大感謝祭」無料券が大量すぎる。500mlの「アクエリアス」買うと950ml無料券もらえる！
ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年4月21日にスタートしたキャンペーンを紹介します。
お菓子もインスタント食品もドリンクも無料券が登場
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
"おトクが、止まらない 45周年大感謝祭"と題した「1個買うと1個もらえる」キャンペーン第3弾を開催中。今週はなんと、ぜんぶで11種類あります。
1個目の対象商品は、ロッテ「コアラのマーチ」の「チョコ」「いちご」です。
どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2個目の対象商品は、カンロ「ピュレグミプレミアム」の「山梨産白桃」「シャインマスカットスパークリング」。
どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3個目の対象商品は、森永製菓「生ラムネ玉」「すッパイチュウプレミアムレモン」。
どちらか1個を購入すると、「ハイチュウプレミアム巨峰」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
4個目の対象商品は、明治「スティックパック」の「ストロベリーチョコレート」「ミルクチョコレート」「ブラックチョコレート」「ホワイトチョコレート」です。
いずれか1個を購入すると、「ポケットパック」の「きのこの山」「たけのこの里」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
5個目の対象商品は、不二家「カントリーマアムミニバニラ」です。
1個購入すると、「カントリーマアムチョコまみれ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
6個目の対象商品は、ファミマル「ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」。
1個購入すると、マルちゃん「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」「スープカレー」「琉球そば味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、「スープカレー」は北海道のみ対象です。
7個目の対象商品は、ファミマル「純連濃厚みそ」「ふくちゃんラーメン豚骨」。
どちらか1個を購入すると、サッポロ一番「純連 札幌濃厚みそ ミニ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
8個目の対象商品は、ザバス「ソイプロテインバー ビターチョコ味」、「プロテインバー」のチョコレート味」「ミルクチョコレート味」です。
いずれか1個を購入すると、「プロテインバー 1／2日分の鉄分 ロイヤルミルクティー風味」「ソイプロテインバー ビターチョコ味」「プロテインバー チョコレート味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
9個目の対象商品は、コカ・コーラ「やかんの麦茶」（650ml）、「い・ろ・は・す」（540ml）です。
どちらか1本を購入すると、「やかんの麦茶」（650ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
10個目の対象商品は、アサヒ「ウィルキンソン」の「タンサン レモン」「タンサン」（各580ml）。
どちらか1本を購入すると、「ウィルキンソン タンサン エクストラ」の「ピンクグレープフルーツ」「グレープ」（各490ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
11個目の対象商品は、コカ・コーラ「アクエリアス」（500ml）。
1本購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも4月28日7時から5月4日まで。
また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。
対象商品は、ロッテ「チョコパイ」の「パーソナルパック」「ティラミスタルト」「いちごミルクタルト」。
いずれか1個を購入すると、「チョコパイ」の「ティラミスタルト」「いちごミルクタルト」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は4月28日から5月4日まで。
ホットスナックもお得【伊藤園の野菜飲料50円引き】
4月21日から5月4日までの期間、伊藤園「栄養強化型1日分の野菜」「1日分の野菜」のどちらか1本に使える50円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。【カゴメの野菜飲料30円引き】
4月21日から5月4日までの期間、カゴメ「野菜生活100」の「オリジナル」「ベリーサラダ」「マンゴーサラダ」（各200ml）、「山梨すももミックス」（195ml）のいずれか1本に使える30円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。【ホットスナック30円引き】
4月21日から5月4日までの期間、「鶏つくね串」「岩下の新生姜入り鶏つくね串（数量限定）」「アメリカンドッグ」「ジャンボフランク」のいずれか1個に使える30円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。【丸餃子スープ50円引き】
4月21日から5月4日までの期間、味の素「丸餃子スープ 鶏がら醤油味 容器入り」に使える50円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。【マルちゃん50円引き】
4月21日から5月11日までの期間、マルちゃん「赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ」「緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら」「赤いきつねうどん でか盛」「緑のたぬき天そば でか盛」「赤いきつね焼うどん」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。【完全メシ100円引き】
4月21日から5月11日までの期間、日清「完全メシ」の「汁なしカップヌードル」「ユッケジャン」「カレーメシ」「トムヤムライス」のいずれか1個に使える100円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。【ミニッツメイド30円引き】
4月21日から5月11日までの期間、「ミニッツメイド 朝バナナ」に使える30円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。【コカ・コーラとチキンまとめ買いで100円引き】
4月21日から5月4日までの期間、対象のコカ・コーラ（いずれか1本）と対象のチキン（いずれか1個）をセットで購入すると、合計価格から100円引きになります。
対象のコカ・コーラは以下の通り。
●コカ･コーラ プラス（470ml）
●コカ･コーラ ゼロ（500ml）
●コカ･コーラ（500ml）
対象のチキンは以下の通り。
●ファミチキ（骨なし）
●ファミチキ（レッド）
●スパイシーチキン
●クリスピーチキン（プレーン）
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ