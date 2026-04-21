旧レナウンから事業譲受したレナウン株式会社（前オッジ・インターナショナル）が運営する「アクアスキュータム（Aquascutum）」は今年、創業175周年を迎える。アニバーサリーイヤーとなる2026年は、「トレンチ」や「クラブチェック」といったブランドを象徴する要素を訴求する。【画像をもっと見る】旧レナウンは2020年5月、コロナ禍による売り上げ急減と親会社である中国・山東如意グループからの約53億円の売掛金回収不能に