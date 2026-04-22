ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」では、2026年4月22日から24日まで、たまプラーザ テラス店のリニューアルオープンを記念したセールを開催します。商品のバリエーションが豊富にまだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などをお得に販売し、フードロス削減を目指すとともに、売り上げの一部で社会貢献団体を支援する「Kuradashi」。初の常設店舗である「たまプラーザ テラス店」はオープンから約3年