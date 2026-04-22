【たまプラーザテラス】1200円以上購入で10％オフ！フードロス削減を目指す「Kuradashi」のセールは4月22日から24日まで。

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」では、2026年4月22日から24日まで、たまプラーザ テラス店のリニューアルオープンを記念したセールを開催します。

商品のバリエーションが豊富に

まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などをお得に販売し、フードロス削減を目指すとともに、売り上げの一部で社会貢献団体を支援する「Kuradashi」。

初の常設店舗である「たまプラーザ テラス店」はオープンから約3年、日常的に社会貢献に参加できるお店として親しまれてきましたが、「もっと多くの種類から選びたい」「レジ周りでもゆっくり商品を見たい」といった要望に応えるために、4月22日にリニューアルオープンします。

商品棚と冷凍ケースを増設することで取扱商品を大幅に拡大。これまで以上に多種多様な食品や日用品が登場します。

さらに、支援先や累計支援額の掲示場所をレジ横へ移設することで、買い物した人の「社会への貢献」をその場で確認できるようになります。

また、これまでの感謝と、新しくなった店舗をより多くの人に知ってもらうための、リニューアルオープンセールを期間限定で開催。

セール期間は4月22日10時から24日20時までの3日間限定です。期間中は、店内の全商品を対象に、1200円以上の購入で会計総額から10％オフとなります。

場所は横浜市青葉区美しが丘1-1-2（東急田園都市線・たまプラーザ駅直結）。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部