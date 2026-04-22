女優の岡崎紗絵（30）が21日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「23:56〜MBS『ととのいとりっぷ』に出演させていただきます！」と書き出した岡崎。桜並木で満面の笑みを浮かべる姿をアップした。「第2弾は桜満開の京都を満喫」と紹介して「本当に美しかった！！なんと片桐仁さんも登場します！！ドクターホワイト以来の再会で嬉しかったです」と回顧。「春の京都旅是非ご覧ください！」と伝えた。フ