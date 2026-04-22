きょう22日放送MBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（19：00〜20：00※関西ローカル）は「好きな和菓子＆袋麺は？ 昭和･平成･令和 世代差グルメ大調査」を届ける。【番組カット】3世代そろって同じ結果になった人気袋麺【ネタバレあり】番組では、関西人の各世代100人、計300人に聞いた「好きな袋麺」のトップ５を発表。令和世代では圏外だが、昭和の4位、平成の3位に選ばれるのが、エースコックの「ワンタンメン」。「