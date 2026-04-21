ゴールドウインが、「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の特別協賛および「ゴールドウイン（Goldwin）」のプラチナ協賛を通じて、静岡県と山梨県にまたがって実施されるトレイルランニングレース「Mt.FUJI100 2026」をサポートする。レースの開催期間は4月24日から26日までの3日間。【画像をもっと見る】「Mt.FUJI100」は富士山麓のトレイルを舞台とした国際レースで、2012年に「ウルトラトレイル・マウントフジ」とし