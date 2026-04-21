ゴールドウインが国内最大級のトレイルランニングレース「Mt.FUJI100」を今年もサポート

ゴールドウインが、「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の特別協賛および「ゴールドウイン（Goldwin）」のプラチナ協賛を通じて、静岡県と山梨県にまたがって実施されるトレイルランニングレース「Mt.FUJI100 2026」をサポートする。レースの開催期間は4月24日から26日までの3日間。

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「Mt.FUJI100」は富士山麓のトレイルを舞台とした国際レースで、2012年に「ウルトラトレイル・マウントフジ」として開始。ゴールドウインは第1回大会から協賛を続けている。過酷なレースを通じて、挑戦することの価値やトレイルランニングの魅力を発信するとともに、富士山の自然と文化を世界へアピールする。100マイル（約160キロメートル）の部の「FUJI100mi」、70キロメートルの部の「KAI70k」、2025年に新設された40キロメートルの部の「ASUMI40k」に加え、今年はトレラン初心者にも参加しやすい9キロメートルの部の「SAKUYA」が加わった。また、子どもも参加可能なレース「Mt.FUJI100 mini」も実施する。

ゴールドウインでは、従業員約100人がボランティアとして参加者受付や会場周辺の案内、山中コースでの誘導、装備チェックなどを行い大会をサポートする。また、ザ・ノース・フェイスのドーム型テント内でトレイルランニングコレクションの販売、カフェメニューの提供、アスリートを囲むミートアップなどを行う。ザ・ノース・フェイスがこの間強化しているトレイルランニングシューズは、試し履きコーナーを設けてアピールする。

ザ・ノース・フェイスに加え、今年はゴールドウインブランドも初の単独ブースを設置し、トレイルランニングランニングコレクションの販売を行う。契約アスリートのトークイベントなども実施予定だ。

エリア内には、不要となったウェアを集める回収ボックスをゴールドウインが設置。回収したウェアは、ザ・ノース・フェイス独自の循環型アップサイクルプロジェクト「エクスプロールソース（EXPLORE SOURCE）」によって、新たな製品の原料として使われる。会場内には手ぬぐいの泥染体験コーナーや熱転写シートを使ったTシャツのカスタムコーナーなども設けて楽しめるようにする。

◾️Mt.FUJI100 2026

開催日：2026年4月24日（金）〜4月26日（日）

主催：Mt.FUJI100実行委員会

共催：富士市、富士宮市、身延町、鳴沢村、富士河口湖町、富士吉田市、忍野村、山中湖村、御殿場市、裾野市

公式サイト