「日本ハム３−１楽天」（２１日、エスコンフィールド）日本ハムが投手戦を制して、借金１とした。先発の達は７回２安打１失点、１０７球の力投で２勝目。四回に浅村の左越えソロを浴びた以外は要所を締め、７三振を奪った。新庄監督は「達君がゲームを作ってくれて、達君の実力なら完投させたいと思ったが、（七回先頭の）浅村君に当てたデッドボールが気にくわなかったので、（八回から）田中君にいってもらいました」と