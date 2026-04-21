「日本ハム３−１楽天」（２１日、エスコンフィールド）

日本ハムが投手戦を制して、借金１とした。

先発の達は７回２安打１失点、１０７球の力投で２勝目。四回に浅村の左越えソロを浴びた以外は要所を締め、７三振を奪った。

新庄監督は「達君がゲームを作ってくれて、達君の実力なら完投させたいと思ったが、（七回先頭の）浅村君に当てたデッドボールが気にくわなかったので、（八回から）田中君にいってもらいました」と振り返った。具体的には「ああいう（球の）抜け方をすると、代えたくなるんです、達君の場合は。勝ちを意識しすぎて、開きが早くなり、ああいうボールがいってしまうという僕の考え」と明かした。

達への期待値は大きい。新庄監督は「達君のボールは打席に入った目線から、本当にいいピッチャー。打ちづらいし、何を待っていいか分からない。今後、日本を代表するピッチャーに成長してくれたらいいかなと、いつも思います」とうなずいた。

打線は三回にレイエスの左前適時打で先制。同点の四回には奈良間の左越え適時二塁打、続く水野の左前適時打で２点を勝ち越した。

勝負強さを発揮する奈良間の打撃に、新庄監督は「どうした奈良間っち（笑）。え？あんなクソボールをレフトオーバー打てるんですから（笑）どうした？レギュラーの顔してるもんね。オフ、僕との約束で『芯に当ててくれたらいいから』と。意識はしてくれていると思いますよ」と、嬉しそうだった。