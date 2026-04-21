明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆内面も外見も、理想の自分に近づくためのよい方法が見つかる暗示。今日は自分磨きに徹したい一日です。B型の運勢……★☆☆☆☆今日は何をするにもはかどりません。頭がぼんやりしてミスを連発してしまうかも。でも自分を責めず、気楽な気持ちで。健康運は低迷中。O型の運勢……★★★★★決断力がさえ