【3COINS（スリーコインズ）】から、デスクまわりをスタイリッシュに整えてくれる新作の収納シリーズが登場しました。今回注目するのは、ファイルスタンドとファイルボックスです。どちらも置くだけで空間が引き締まるような洗練されたデザインで、日々の作業環境をより心地よいものにしてくれそうです。ぜひチェックして。 立ててすっきり！ シンプルを極めた「ファイルスタンド」 無駄を削ぎ落としたシン