こういうの欲しかったーーーッ！【3COINS】デスクがオシャレに整う♡「新作ファイル収納」

【3COINS（スリーコインズ）】から、デスクまわりをスタイリッシュに整えてくれる新作の収納シリーズが登場しました。今回注目するのは、ファイルスタンドとファイルボックスです。どちらも置くだけで空間が引き締まるような洗練されたデザインで、日々の作業環境をより心地よいものにしてくれそうです。ぜひチェックして。

立ててすっきり！ シンプルを極めた「ファイルスタンド」

無駄を削ぎ落としたシンプルなシルバーデザインが魅力的な、鉄製の「ファイルスタンド」\550（税込）です。散らかりがちな書類やノートをスマートに立てて収納でき、どんなインテリアにもなじみやすいのが嬉しいポイント。同じシリーズのアイテムと並べて使用することで、統一感のある都会的なデスクスペースを演出できそうです。

異素材ミックスの「ファイルボックス」で木の温もりをプラス

鉄に天然木の底板を組み合わせた、さりげないアクセントが光る「ファイルボックス」\880（税込）。A4の書類を収納できるサイズ感で、重要な資料を美しくまとめて保管しておくのに重宝しそう。冷たい印象の素材に木の質感が加わることで、部屋に柔らかさを添えてくれるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里