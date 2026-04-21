ティーウェイ航空は、3月31日に開催した株主総会で、「Trinity Airways（トリニティ・エアウェイズ）」への社名変更を決議した。定款変更案が原案通り可決された。国内外の関係機関の承認などの関連手続きが完了した後、変更する。既存予約や便名、航空会社コードは維持する。ティーウェイ航空では、顧客混乱を最小限に抑えるため、公式ウェブサイトやメールマガジンなどを通じて関連内容を順次案内する計画だという。ティーウェイ