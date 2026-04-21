お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年4月20日から26日までの1週間、北海道産じゃがいもを使用した「肉じゃがコロッケ」を半額で購入できるお得なキャンペーンを実施しています。ゴロッと食感も楽しめるコロッケ4月26日まで、通常価格108円の「北海道産じゃがいも使用肉じゃがコロッケ」が、半額の54円で販売中です。肉じゃがの味付けに仕立てたコロッケには、北海道産じゃがいも、人参、しらたき、玉ね