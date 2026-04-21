全国の業務スーパー各店では、2026年4月30日まで「総力祭」第2弾が開催されています。東京都向けのチラシを参考に、GWのおやつにおすすめの商品を3つ紹介します。ザクザクビスケットに、サクサクエッグパイ...スパイスジンジャービスケットショウガの風味と硬めのビスケットが好きな人におすすめです。記者も食べたことがありますが、ビスコッティほどではありませんが、けっこう硬めで、ザクザクぼりぼりと音が鳴ります。食べ進め