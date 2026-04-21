【業務スーパー】GWのおやつにおすすめ！「総力祭」第2弾でお得に買える厳選スイーツ3商品

全国の業務スーパー各店では、2026年4月30日まで「総力祭」第2弾が開催されています。

東京都向けのチラシを参考に、GWのおやつにおすすめの商品を3つ紹介します。

ザクザクビスケットに、サクサクエッグパイ...

スパイスジンジャービスケット

ショウガの風味と硬めのビスケットが好きな人におすすめです。記者も食べたことがありますが、ビスコッティほどではありませんが、けっこう硬めで、ザクザクぼりぼりと音が鳴ります。

食べ進めるほどじわじわとスパイスの風味が口内に広がります。1枚食べ終わるころには、「辛さ」を感じるくらいでした。

内容量は85g。セール価格は81円。

カラメルカスタード

カラメルのほろ苦い風味と、バニラの豊かな香りが特徴のカラメルカスタードです。

記者は過去に食べたことがありますが、ムースは濃厚で甘めです。舌触りがとてもなめらかで、すっと口の中で溶けます。

スポンジはふんわりしっとりとしています。ほろ苦さがあるので、甘めのムースと好相性です。

冷凍コーナーにあります。セール価格は267円です。

エッグタルト

サクサクとした食感のエッグパイです。何層にも重なったパイ生地の中に、なめらかなカスタードクリームがたっぷりと入っています。

こちらも過去に食べたことがあります。底の生地はしっとりとしていますが、周りの生地はサックサク。カスタードは卵感が強めで、全体的に甘さは控えめでした。

冷凍コーナーにあります。内容量は240g（4個入り）。セール価格は429円です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）