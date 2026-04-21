セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月21日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。グリコ「カフェオーレ」の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン4月21日から27日までの対象商品は、キリン「イミューズ ヨーグルトテイスト」（500ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。引換期間は4月28日から5月11