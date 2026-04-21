【セブン】4月21日から「イミューズ」の無料券もらえる！アプリ会員限定で「ベースブレッド」20％オフなど割引企画が目白押し。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月21日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

グリコ「カフェオーレ」の無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

4月21日から27日までの対象商品は、キリン「イミューズ ヨーグルトテイスト」（500ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は4月28日から5月11日まで。

また、セブン-イレブンアプリ会員限定の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンも実施中です。

4月16日から22日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、グリコ「カフェオーレ」「カフェオーレ たっぷりミルク」「カフェオーレ 砂糖不使用」（各180ml）のいずれか1本を購入すると、「カフェオーレ」「カフェオーレ たっぷりミルク」「カフェオーレ 砂糖不使用」（各180ml）、「マイルドカフェオーレ」「マイルドいちごオーレ」（各500ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は4月23日から5月6日まで。

毎日もらえるクーポンも

【ベースブレッド20%引き】

4月16日から22日までの期間、セブン-イレブンアプリアプリを提示してベースブレッド チョコレートを購入すると、20％引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は4月16日から29日まで。

【日清カップメシ70円引き】

4月16日から29日までの期間、セブン-イレブンアプリアプリを提示して対象の日清「カップメシ」を購入すると、70円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●日清 山盛 カレーメシ 欧風ビーフ

●日清 山盛 ハヤシメシ デミグラス

●完全メシ カレーメシ 欧風カレー

●完全メシ ハヤシメシ デミグラス

●完全メシ キーマカレーメシ

●完全メシ トムヤムライス

●完全メシ ミラノ風ドリア

●完全メシ ユッケジャン

●完全メシ カップヌードル 汁なしカップヌードル

●完全メシ カップヌードル 汁なしシーフードヌードル

●完全メシ 日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い屋台風焼そば

●完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん

【ブレンディ マイボトルスティック30円引き】

4月16日から29日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ブレンディ マイボトルスティック」の「ピーチルイボス」「レモン＆ビタミンC」（各2本）のどちらか1個を購入すると30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は4月16日から5月6日まで。

【おいしい免疫ケア30円引き】

4月20日から5月3日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示してキリン「おいしい免疫ケア」「おいしい免疫ケア カロリーオフ」（各100ml）を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は4月20日から5月10日まで。

【デルモンテ ピュレフルーツ50円引き】

4月20日から5月3日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象の「デルモンテ ピュレフルーツ」50円引きクーポンが毎日1枚もらえます。

対象商品は以下の通り。

●デルモンテ ピュレフルーツ すりおろしりんご

●デルモンテ ピュレフルーツ ぶどうMIX

●デルモンテ ピュレフルーツ キウイMIX

●デルモンテ ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ