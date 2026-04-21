【写真】BTS J-HOPE、雨の東京をVと散歩（7、8枚目）／靴にいたずらしたジョングクをこらしめるジン／V、JIN、RMと一緒に東京で鉄板焼きを楽しんだJ-HOPE BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が自身のInstagramを更新。ドーム公演の様子や、V（ヴィ）と東京の街を歩く様子など、日本での思い出ショットを公開し、ファンの注目を集めている。 ■BTS J-HOPE、東京での思い出ショット 4月17日・18日に東京ドームで『