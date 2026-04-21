BTSのJ-HOPEが、日本ツアー中に祖母の訃報に接した。4月20日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'. TOKYO.」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。【写真】J-HOPE、日本でメンバーと100人前食べたものとは？公開された写真には、東京ドームのステージに立つJ-HOPEの姿が収められている。数万人のファンの前でライブを終えた後、メンバーのVと雨の街を歩く様子や、共に食事を楽しむ姿などが