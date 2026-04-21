ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月21日から始まったキャンペーンを紹介します。からあげクンのお得企画も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン今週も、「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは5つあります。1つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」「い・ろ・は・す もも」（各540ml）。どちらか1本を購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本