【ローソン】「い・ろ・は・す」買うと950mlの「アクエリアス」無料券もらえる！4月21日開始の″ハピとく祭″はお得がいっぱい。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月21日から始まったキャンペーンを紹介します。

からあげクンのお得企画も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

今週も、「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは5つあります。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」「い・ろ・は・す もも」（各540ml）。

どちらか1本を購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、キリン「メッツコーラ」（480ml）、「ヘルシア うまみ緑茶」（500ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、医食同源「即席春雨 麻辣湯」。

1個購入すると、「中華房 麻辣湯 袋」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ギンビス「ミニたべっ子どうぶつ バター味」（40g）です。

1個購入すると、「たべっ子水族館」（50g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、森永乳業「マウントレーニア」の「カフェラッテ」「カフェラッテ クリーミーラテ」（各240ml）です。

どちらか1本を購入すると、「マウントレーニア」の「カフェラッテ コールドブリュー」「カフェラッテ 砂糖不使用」（各240ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月28日から5月4日まで。

アプリでお得なクーポンの配信も

【おにぎり・からあげクン購入でドリンク1本無料】

4月21日から5月6日までの期間、1会計で対象のおにぎり・からあげクンを400円購入すると、対象の飲料無料券がもらえます。

おにぎりとからあげクンの組み合わせは自由。おにぎりのみ、からあげクンのみの購入でも対象になります。

なお、おいなりさん、寿司、パウチおにぎり各種、冷凍食品、予約商品のおにぎりは対象外です。

無料券の対象商品は以下の通り。

●キリン 生茶（600ml）

●サントリー グリーンダ・カ・ラ やさしい麦茶（680ml）

●コカ・コーラ 爽健美茶（600ml）

●アサヒ 十六茶 （660ml／630ml)

●伊藤園 大豆イソフラボン黒豆茶（650ml）

ホット飲料は対象外です。

クーポン利用期間は、4月21日から5月11日まで。

【同時購入セール】

4月21日から5月4日までの期間、同時に購入するとお得になるセールを開催中です。

対象商品は以下の通り。

1、「名店監修シリーズ カップ麺」各種を2個同時購入すると60円引き

2、日清食品「カップヌードル ビッグ」各種を2個同時購入すると100円引き

3、ハリボー「ゴールドベア」「ハッピーコーラ」「ハッピーグレープ」（各80g）、「青いハリボー ハッピーバーサリー」（70g）から2個同時購入すると100円引き、3個同時購入で200円引き

4、江崎グリコ「ポッキーチョコレート」「ポッキー極細」「つぶつぶいちごポッキー」（各2袋）から2個同時購入すると50円引き、3個同時購入で100円引き

5、無印良品「靴下」各種を2個同時購入すると200円引き（5月18日まで実施）

6、カルビー「じゃがりこ レギュラーサイズ」各種を2個同時購入すると40円引き、3個同時購入で80円引き

7、カルビー「堅あげポテト」の「うすしお味」「鬼旨ブラックペッパー」（各65g）、「ピザポテト」（64g）から2個同時購入すると30円引き、3個同時購入で60円引き

8、日清食品「どん兵衛 レギュラー」各種を2個同時購入すると100円引き

9、カゴメ「野菜生活」の「オリジナル」「ベリー」「マンゴー」、「午後のフルーツこれ一本」（各200ml）から2本同時購入すると40円引き、3本同時購入で80円引き

10、明治「ザバス」（200ml／430ml）各種を2本同時購入すると60円引き、3本同時購入で120円引き

11、東洋水産「ホットワンタン」各種を2個同時購入すると100円引き

12、アサヒ「スーパードライ」「ドライクリスタル」（各350ml／500ml）、「生ジョッキ缶」（340ml／485ml）から3本同時購入すると30円引き

13、キリン「氷結」の「無糖 レモン（4%・7%・9%）」、「グレープフルーツ（4%・7%）」、「ウメ（7%）」（各350ml／500ml）から3本同時購入すると45円引き

14、サントリー「-196 ストロングゼロ」の「ダブルレモン」「ダブルグレープフルーツ」、「-196 無糖クリア」、「-196」の「シャインマスカット」「白桃」（各350ml／500ml）から3本同時購入すると45円引き

【ローソンアプリでクーポン配信】

4月21日から5月4日まで使えるクーポンをローソンアプリで配信中です。

対象商品は以下の通り。

1、レッドブル「チェリーエディション」（250ml）...100円引き

2、アサヒグループ食品「1本満足バー プロテイン ブラック」「1本満足バー プロテインバイタリティー」の「チーズ」「カカオ」...50円引き

3、無印良品「スキンケアお試しセット」、「精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット」、「マイルド保湿洗顔フォーム（大容量）220g」、「マイルドスクラブ洗顔フォーム（大容量）220g」...150円引き

4、UCC「THE ROASTERS」の「ドリップリッチ」（8P）、「深いコク」（45g）、「コクと香りのリッチ」（140g）...100円引き

5、江崎グリコ「赤りんご青りんご」（270ml）、「スイートオレンジ＆温州みかん」（270ml）...30円引き

6、ポッカサッポロ「超盛ベーカリー」の「濃厚コーンポタージュ」、「オニオングラタン」、「カレーパン風スープ」、永谷園「永谷園」のカップ入り「お茶づけ海苔」、「さけ茶づけ」、「梅干茶づけ」、日清食品の「即席カップごはん」各種...50円引き

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ