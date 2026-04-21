企業向け教育研修事業と採用支援事業を展開する株式会社ジェイックはこのほど、2026年度の新入社員247人を対象に初任給についてのアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】投資に奨学金返済…社会人１年生でもいろいろ必要なんです 生活費以外の初任給の使い道を尋ねたところ、「親や家族へのプレゼント」が74.9％で最も多かった。昨年度に続く高い水準で、社会人の第一歩として身近な家族への感謝を形にした