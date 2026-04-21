弁護士の菊間千乃氏（54）が21日、火曜レギュラーを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を休演した。オープニングで、羽鳥慎一アナウンサーが「きょう、菊間さんお休みです」と告げた。理由については明かされなかった。代わって共同通信社編集委員の太田昌克氏が出演した。