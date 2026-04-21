マクドナルドは、2026年4月22日から5月19日までの4週間限定で、サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース」がお得になる「トクニナルド」キャンペーン第3弾を開催します。数量限定で「サンリオキャラクターズ」パッケージに期間中、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」が、通常740円〜のところ、250円お得な特別価格490円で楽しめます。また、2種類の期間限定ソース「塩レモンタルタル