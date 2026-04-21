「チキンマックナゲット」15ピースが490円に！マックの250円引きキャンペーンは要チェック。
マクドナルドは、2026年4月22日から5月19日までの4週間限定で、サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース」がお得になる「トクニナルド」キャンペーン第3弾を開催します。
数量限定で「サンリオキャラクターズ」パッケージに
期間中、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」が、通常740円〜のところ、250円お得な特別価格490円で楽しめます。
また、2種類の期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」「コク旨焼肉ソース」が新登場。定番の「バーベキューソース」「マスタードソース」と合わせて、全4種類から好みの3個が選べます。
新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味をプラスし、ソルティがアクセントのコクのある味わいです。
「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味がきいた、"焼き肉のタレ"をイメージしたソースです。
どちらもチキンマックナゲットとの相性はばっちり。
大型連休の行楽シーズン、新登場と定番の全4種類のソースから好きなフレーバーを選ぶ楽しさや、ソースをディップして食べる楽しさを堪能できそうです。
ソースは単品でも購入可能（50円〜）なので、マックフライポテトなど他の商品とも組み合わせられます。
なお、4月10日から開始しているサンリオキャラクターズとのコラボレーションの一環で、「チキンマックナゲット 15ピース」が「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ（数量限定）で提供されます。
「ハローキティ」や「マイメロディ」、「シナモロール」「ポムポムプリン」たち19キャラクターが描かれたかわいらしいデザインです。
パッケージに印字された2次元コードをスマートフォンで読み込むと、オリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティが画面上に登場し、一緒に写真撮影ができるAR（拡張現実）コンテンツを楽しめます。
一部店舗およびデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格となります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部