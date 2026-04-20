政府は20日、国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内改定に向けて有識者会議を設置したと発表した。メンバーには、佐々江賢一郎元外務事務次官や黒江哲郎元防衛事務次官ら15人を起用した。27日にも初会合を開き、秋までの提言取りまとめを目指す。有識者による議論で論点を深め、改定のための調整を加速する狙い。名称は「総合的な国力から安全保障を考える有識者会議」。現行3文書の策定を巡り、2022年に設けられた有識者会