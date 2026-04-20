グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、2026年4月21日から「メロウブラウンアイズ」「ポッピングシルエットシャドウ」のアイシャドウと、「アイブロウペンシルスーパースリム0.8」の新色を店頭・WEBで順次発売します。使いやすいカラーが続々登場アイシャドウ2商品と、アイブロウ1商品からそれぞれ新色が登場。発売日は4月25日ですが、21日から順次店頭とWEBで展開されます。ケイトメロウブラウンアイズ（新色２