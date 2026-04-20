京都北白川ラーメン魁力屋は、川崎銀座街店のオープンを記念して2026年4月21日から26日までの6日間、「京都背脂醤油ラーメン」を特別価格で提供するキャンペーンを実施します。「川崎銀座街店」限定のオープン価格4月21日の川崎銀座街店グランドオープンに合わせ、看板商品「京都背脂醤油ラーメン」各種が110円引きで提供されます。値引き対象となる商品と価格は以下のとおり。・京都背脂醤油ラーメン935円→825円・京都背脂醤油