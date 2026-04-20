魁力屋「京都背脂醤油ラーメン」全種類が110円引き！4月21日から川崎銀座街店でオープン記念企画やるよ〜《26日まで》

京都北白川ラーメン魁力屋は、川崎銀座街店のオープンを記念して2026年4月21日から26日までの6日間、「京都背脂醤油ラーメン」を特別価格で提供するキャンペーンを実施します。

「川崎銀座街店」限定のオープン価格

4月21日の川崎銀座街店グランドオープンに合わせ、看板商品「京都背脂醤油ラーメン」各種が110円引きで提供されます。

値引き対象となる商品と価格は以下のとおり。

・京都背脂醤油ラーメン 935円→825円

・京都背脂醤油味玉ラーメン 1067円→957円

・京都背脂醤油肉入りラーメン 1155円→1045円

・京都背脂醤油九条ねぎラーメン 1155円→1045円

・京都背脂醤油全部のせラーメン 1221円→1111円

・京都背脂醤油"極み"全部のせラーメン 1419円→1309円

魁力屋の「京都背脂醤油ラーメン」は、数種類の醤油を調合した香り高い熟成醤油ダレに、厳選された鶏ガラと上質な背脂を使用したスープ、コシのある中細ストレート麺、じっくり煮込んだ薄切りの"特製チャーシュー"が特徴のラーメンです。

あっさりとした中にもコクと深みがあり、飽きがこない素朴な味わいで、幅広い年代の人が楽しめます。

お得に食べられるこの機会に一度試してみては。

実施店舗は「川崎銀座街店」のみで、店内飲食が対象です。

魁力屋 川崎銀座街店については、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部