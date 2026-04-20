サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。ブラウブリッツ秋田は19日、ホームで、J1からJ2に降格した横浜FCに敗れ、今シーズン初の連敗を喫しました。全18試合中11試合目となった19日、ブラウブリッツは、J1から降格した横浜FCをホームに迎えました。今月4日の対戦ではブラウブリッツが2対1で勝っています。ただ、19日は前半から押し込まれました。7割以上相手にボールをキープされ苦