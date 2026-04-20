サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。



ブラウブリッツ秋田は19日、ホームで、J1からJ2に降格した横浜FCに敗れ、今シーズン初の連敗を喫しました。



全18試合中11試合目となった19日、ブラウブリッツは、J1から降格した横浜FCをホームに迎えました。



今月4日の対戦ではブラウブリッツが2対1で勝っています。





ただ、19日は前半から押し込まれました。7割以上相手にボールをキープされ苦しい展開に…前半19分、サイドチェンジから流れたボールの処理で飯泉がハンド。相手にPKを与えます。これで先制を許すと、その7分後には、今度は長谷川がハンド。PKで2点を先行されました。後半。追いかけるブラウブリッツは立ち上がりからゴールを狙いに行きます。中野のクロスは、弾かれたものの、こぼれ球をファーサイドの野々村がヘディング！今シーズン初めてスタメンの野々村が決め、追い上げムードに。しかし攻め続けたものの追加点を奪えず、逆にさらに1点を失い、1対3で敗れました。次は、今度の日曜日アウェーで今シーズンJ2に昇格した現在8位のヴァンラーレ八戸と対戦します。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ブラウブリッツの順位は3位のままで、勝ち点2点差で2位の湘南を追いかけています。4か月間の特別なシーズンは残り7試合です。