ネスレ日本は、濃縮飲料タイプの新商品「スターバックス コーヒークラフト」を体験できるイベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を、2026年4月21日から東京と大阪の30か所で巡回開催します。SNS投稿するとステッカーもらえる3月1日に発売した「スターバックス コーヒークラフト」は、スターバックスブランドでは国内初の濃縮飲料製品です。好みの濃さに調整できるほか、ミルクや水、シロップなどで多彩にアレンジ