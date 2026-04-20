横浜家系ラーメンの壱角家では、2026年4月20日から24日までの期間限定で「壱角家 物価高騰ダブル応援フェア」を開催中です。壱角家アプリのスタンプが通常の4倍ゲットできる4月20日から23日までの期間中、ラーメンを注文すると「家系ラーメン並（醤油／塩）」を最大350円引きの680円で食べられるクーポン券が全員にもらえるほか、4月21日から24日は壱角家アプリのスタンプが通常の4倍ゲットできます。・クーポン券配布についてクー