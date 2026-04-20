壱角家「家系ラーメン並」を680円で食べられるクーポン配布中！ラーメン注文するともらえるよ。

横浜家系ラーメンの壱角家では、2026年4月20日から24日までの期間限定で「壱角家 物価高騰ダブル応援フェア」を開催中です。

壱角家アプリのスタンプが通常の4倍ゲットできる

4月20日から23日までの期間中、ラーメンを注文すると「家系ラーメン並（醤油／塩）」を最大350円引きの680円で食べられるクーポン券が全員にもらえるほか、4月21日から24日は壱角家アプリのスタンプが通常の4倍ゲットできます。

・クーポン券配布について

クーポン券の使用期間は26年5月7日から31日までです。

「家系ラーメン並」の通常価格は店舗によって異なります。壱角家の日、フェア商品、学割、他クーポン券などとの併用は不可。店内飲食に限ります。

横浜道、品川家、茅ヶ崎家、豊島家、吉祥寺家、野田家でも利用可能。

駒込店、下北沢店、学芸大学店、葛西店、東久留米店、浦安店、流山店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、藤岡店、小山雨ヶ谷店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、宇多津店、神宮球場店は配布対象外です。

・アプリスタンプ4倍について

麺類または丼類650円以上の商品を購入すると、アプリスタンプを4個獲得できます。対象となるのは、壱角家、横浜道、品川家、茅ヶ崎家、豊島家、吉祥寺家、野田家全店舗です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部