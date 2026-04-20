【モデルプレス＝2026/04/20】元モーニング娘。で女優の久住小春が4月20日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「大胆な肌見せにびっくり」ミセスライブ参戦コーデ◆久住小春、美肩際立つオフショル姿でライブ満喫久住は「今週はLiveに沢山行けて満たされました」と充実した日々を報告し、写真を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つ、ボリュームのあるグレーの