タレントのマイケル富岡が１７日付で自身のインスタグラムを更新。驚きの駐車代を公開した。金額が表示されたコインパーキングの写真を投稿し、「わ！！わ！！しかも支払い１０００円札って…」とコメント。画面には「電子マネーが利用できます。硬貨または紙幣で精算してください。５千・１万円札は使用できません」と表示されており、紙幣の投入口にも「千円札以外はご利用できません」と記されている。７万６４００円にま