なりたいを叶える好感触メイクで人間関係を強化。櫻坂46・中川智尋さんの「“デキる”オーラを出して大人っぽくなりたい」というお悩みをメイクで解消！ORDER SHEET中川“デキる”オーラを出して大人っぽくなりたい。MAKE UP POINT今春のトレンドカラー、攻めの青みピンクを主役に。「アイホールにAの右下の青みピンク、眉毛下と涙袋にAの左下のラメをプラス。まつ毛と眉毛はピンクベージュのマスカラで色の統一を。チークはCゾー