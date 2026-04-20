櫻坂46・中川智尋メイクでイメチェン！「“デキる”オーラを出して大人っぽくなりたい」

なりたいを叶える好感触メイクで人間関係を強化。櫻坂46・中川智尋さんの「“デキる”オーラを出して大人っぽくなりたい」というお悩みをメイクで解消！

ORDER SHEET

中川

“デキる”オーラを出して大人っぽくなりたい。

MAKE UP POINT

今春のトレンドカラー、攻めの青みピンクを主役に。

「アイホールにAの右下の青みピンク、眉毛下と涙袋にAの左下のラメをプラス。まつ毛と眉毛はピンクベージュのマスカラで色の統一を。チークはCゾーンから広めに入れ、アイラインはこげ茶で引き締めて抜け感を」（辻村さん）

item

A KATE バウンシーチークシャドウ MV-1 \1,650 ※編集部調べ（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

B DIDION トーン カラー マスカラ F07 \1,650（ファッションネット）

C ドラマティックエッセンスライナー BR662 \1,540（マキアージュお客様窓口 TEL. 0120-456-226）