なりたいを叶える好感触メイクで人間関係を強化。櫻坂46・村山美羽さんの「話しかけやすい雰囲気で､人見知りを解消したい」というお悩みを解消！ORDER SHEET村山話しかけやすい雰囲気で､人見知りを解消したい。MAKE UP POINTオレンジの溶け込みチークを広範囲に入れて柔らかい印象に。「今季チークは広範囲に溶け込むように入れるのが可愛い。チーク、リップ、シャドウともにコーラルオレンジでワントーンに。自まつ毛を生かしてマ